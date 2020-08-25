Menajerimi Ara dizisi oyuncu kadrosu kimler? Menajerimi Ara konusu nedir?

Star TV'nin yeni dizilerinden biri olan Menajerimi Ara, bu akşam 1. yeni bölümüyle izleyecinin karşısına çıkıyor. Oldukça merak uyandıran dizi ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...



MENAJERİMİ ARA KONUSU NE?

Yayınlanan yeni tanıtımda İstanbul'a sinema sektöründe çalışmak için gelen Dicle'nin oyuncular ve menajerlerinin dünyasına girişiyle içine düştüğü dünyanın ipuçları veriliyor.

Ali Bilgin'in yönetmenliğinde bir süre önce çekimlerine başlanan ‘Menajerimi Ara' dizisi, oyuncu ve menajerlerin sinema sektörünün parlak ışıkları altındaki ego savaşlarını, umutlarını, hayal kırıklıklarını ekrana taşıyacak.

MENAJERİMİ ARA İLK BÖLÜM FRAGMAN

HER HAFTA FARKLI BİR OYUNCU KONUK OLACAK

Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi önemli isimlerin başrolünde yer aldığı ‘Menajerimi Ara' dizisi, her bölüm konuk olacak ünlü isimlerle izleyenleri bambaşka bir dünyaya götürecek. Ünlü isimler, kendi kimlikleriyle diziye konuk olacak. Diziye konuk olacak ünlüler arasında Tuba Büyüküstün, Çağatay Ulusoy, Ercan Kesal, Alican Yücesoy, Derya Baykal, Melisa Şenolsun, Edis ve Nebahat Çehre ile Nükhet Duru yer alıyor.