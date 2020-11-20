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20.11.2020 - 12:40 |

'Menajerimi Ara' dizisinin senaryosunda flaş değişiklik

Star TV ekranlarında yayınlanan 'Menajerimi Ara' dizisinde 'Dicle' karakterini canlandıran başrol oyuncusu Ahsen Eroğlu koronavirüse yakalanınca senaryoda değişiklik yapıldı.

'Menajerimi Ara' dizisinin senaryosunda flaş değişiklik
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Yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği Star ekranlarında yayınlanan 'Menajerimi Ara'nın iki oyuncusu koronavirüse yakalanınca, dizinin çekimleri iptal olmuştu.

Dizinin başrol oyuncu Ahsen Eroğlu'nun testinin pozitif çıkmasının ardından çekimlerin devam edebilmesi için 'Menajerimi Ara'da senaryo değişikliğine gidilecek.

Değişen senaryo akışına göre, Feris (Canan Ergüder), Dicle karakterini bir nedenle işten kovacak. Ardından Dicle'nin yerine yeni bir asistan olacak. Bu yeni karaktere de Ayşe Köksal hayat verecek.

Ahsen Eroğlu da iyileştikten sonra yeniden sete dönecek.

Magazin Haberleri Bülteni (20 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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Cadde Yazarları

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