'Menajerimi Ara' dizisinin senaryosunda flaş değişiklik

Yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği Star ekranlarında yayınlanan 'Menajerimi Ara'nın iki oyuncusu koronavirüse yakalanınca, dizinin çekimleri iptal olmuştu.

Dizinin başrol oyuncu Ahsen Eroğlu'nun testinin pozitif çıkmasının ardından çekimlerin devam edebilmesi için 'Menajerimi Ara'da senaryo değişikliğine gidilecek.

Değişen senaryo akışına göre, Feris (Canan Ergüder), Dicle karakterini bir nedenle işten kovacak. Ardından Dicle'nin yerine yeni bir asistan olacak. Bu yeni karaktere de Ayşe Köksal hayat verecek.

Ahsen Eroğlu da iyileştikten sonra yeniden sete dönecek.