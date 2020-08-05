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05.08.2020 - 09:36 |

'Menajerimi Ara'da Tuba Büyüküstün'ün rolü

'Menajerimi Ara' dizisinin birinci bölümünden ön izleme yayınlandı. Tuba Büyüküstün, dizinin ilk bölümünde konuk oyuncu olarak rol alacak.

'Menajerimi Ara'da Tuba Büyüküstün'ün rolü
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Star TV'de ekrana gelecek olan 'Menajerimi Ara' dizisinin birinci bölüm  fragmanı seyircilerle buluştu. Tuba Büyüküstün, dizinin ilk bölümünde kendi kimliğiyle konuk oyuncu olacak.

Senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak’ın yazdığı, Ali Bilgin’in yönetmen koltuğunda yer aldığı dizinin her bölümünde, birçok ünlü isim kendi kimlikleriyle yer alacak.

Magazin Haberleri Bülteni (5 Ağustos 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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