'Menajerimi Ara'da Tuba Büyüküstün'ün rolü

Star TV'de ekrana gelecek olan 'Menajerimi Ara' dizisinin birinci bölüm fragmanı seyircilerle buluştu. Tuba Büyüküstün, dizinin ilk bölümünde kendi kimliğiyle konuk oyuncu olacak.

Senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak’ın yazdığı, Ali Bilgin’in yönetmen koltuğunda yer aldığı dizinin her bölümünde, birçok ünlü isim kendi kimlikleriyle yer alacak.