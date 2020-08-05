05.08.2020 - 09:36 |
'Menajerimi Ara'da Tuba Büyüküstün'ün rolü
'Menajerimi Ara' dizisinin birinci bölümünden ön izleme yayınlandı. Tuba Büyüküstün, dizinin ilk bölümünde konuk oyuncu olarak rol alacak.
Star TV'de ekrana gelecek olan 'Menajerimi Ara' dizisinin birinci bölüm fragmanı seyircilerle buluştu. Tuba Büyüküstün, dizinin ilk bölümünde kendi kimliğiyle konuk oyuncu olacak.
Senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak’ın yazdığı, Ali Bilgin’in yönetmen koltuğunda yer aldığı dizinin her bölümünde, birçok ünlü isim kendi kimlikleriyle yer alacak.