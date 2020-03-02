Mentorlar buluşması

‘Tanrılar Okulu’ ve ‘Dremer ve Sen’ kitaplarının yazarı Elio D’Anna, konuşmacı ve eğitimci Sinan Ergin, mentor koçu Fatih Elibol, Live Akademi’nin İstanbul Ritz Carlton Hotel’de düzenlediği organizasyonda buluştu. İtalyan yazar Elio D’Anna okurlarının sorularını yanıtlarken, Ergin ve Elibol da birikimlerini katılımcılarla paylaştı.