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23.06.2020 - 07:00 |

Merak edilen proje

Uluslararası, kültürel ve sosyal alanda pek çok başarılara imza atmanın yanı sıra girişimcilik çalışmalarıyla da örnek gösterilen Mustafa Çelikol, bu aralar tatlı bir heyecan içinde...

Merak edilen proje
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Uluslararası, kültürel ve sosyal alanda pek çok başarılara imza atmanın yanı sıra girişimcilik çalışmalarıyla da örnek gösterilen Mustafa Çelikol, bu aralar tatlı bir heyecan içinde... Eşi ve üç güzel kızıyla 15 yıl önce gökyüzünün en parlak yıldızı Sirius’tan ilham alarak ismini verdiği, pırlanta gibi değerli ürünlerin satılabileceği internet sitesi, bugün 37 ülkeye ulaşarak ülkemize büyük katma değer sağlıyor. İş insanı, şu sıralar Mimar Sinan Üniversitesi öğretim üyelerinden ve dünyaca ünlü minyatür sanatçısı Murat Uçar ile yeni bir proje hazırlığı içinde... Ülkemizin kültür ve sanat hayatına yeni bir boyut kazandıracak görkemli proje, büyük merak uyandırıyor.

Magazin Haberleri Bülteni (22 Haziran 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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