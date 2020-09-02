Merakla bekleniyor

02.09.2020 - 07:00 |
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Başrolünde Serkan Çayoğlu, Melisa Aslı Pamuk, Tayanç Ayaydın ve Nilperi Şahinkaya’nın yer aldığı ‘Yeni Hayat’, yarın saat 20.00’de ilk bölümüyle Kanal D’de ekrana gelecek.
Başrolünde Serkan Çayoğlu, Melisa Aslı Pamuk, Tayanç Ayaydın ve Nilperi Şahinkaya’nın yer aldığı ‘Yeni Hayat’, yarın saat 20.00’de ilk bölümüyle Kanal D’de ekrana gelecek. Projenin tanıtımları büyük merak uyandırdı. Dizide, eski asker Adem Şahin’in, iş insanı Timur Karatan’ın eşi Yasemin’in koruması olarak işe başlamasıyla olaylar gelişecek. Böylece Şahin ve Karatan Aileleri’nin yolları kesişecek.
Ebru Şancı eşini ifşa etti: Sanırsın bu doğurmuş!Eski manken Ebru Şancı, dün üğçüncü kez anne oldu. Doğum gününde oğlu Kürşad Fırat'a kavuşan Şancı, hastanede kendisine refakat eden eşi Alpaslan Öztürk'ün uyuduğu anı, "Sanırsın bu doğurmuş, 11'den beri yatıyor" notuyla paylaştı.