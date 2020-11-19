Merdivenler renklendi

İstanbul Galata Üniversitesi, Beyoğlu Belediyesi iş birliği ile sanatı sokağa taşıdı. Ünlü sanatçı Alex Maksiov ve üniversitenin mimarlık bölümü öğrencileri, Galata’yı merdivenlere üç boyutlu olarak resmetti.

Galata Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Nilüfer Bulut, kızları Nida ve Dila’nın yanı sıra Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın katılımıyla gerçekleşen açılışta, sanat kokan merdivenler büyük ilgi gördü.