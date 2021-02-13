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13.02.2021 - 14:12 |

'Mert el ele mi tutuşsaydık?' esprisi!

TV8 ekranlarının sevilen yorumcularından Hakan Hatipoğlu ve geçtiğimiz yıl 'Survivor' performansı ile dikkat çeken oyuncu Mert Öcal, İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.

'Mert el ele mi tutuşsaydık?' esprisi!
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'Survivor Panaroma' programı sonrası AVM'ye gelen Hakan Hatipoğlu ve Mert Öcal, birlikte alışverişin keyfini çıkardı. İkili, gazetecilerle ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

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"Mert el ele mi tutuşsaydık?" diyerek espri yapan Hatipoğlu ve ünül oyuncunun neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.

Mert el ele mi tutuşsaydık esprisi

Barış Murat Yağcı'nın Nisa Bölükbaşı videosu olay oldu!'Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler' yarışmasına damga vuran isimlerden olan Barış Murat Yağcı, son görüntüsü ile sosyal medyanın diline düştü.
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Cadde Yazarları

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