13.02.2021 - 14:12 |
'Mert el ele mi tutuşsaydık?' esprisi!
TV8 ekranlarının sevilen yorumcularından Hakan Hatipoğlu ve geçtiğimiz yıl 'Survivor' performansı ile dikkat çeken oyuncu Mert Öcal, İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.
'Survivor Panaroma' programı sonrası AVM'ye gelen Hakan Hatipoğlu ve Mert Öcal, birlikte alışverişin keyfini çıkardı. İkili, gazetecilerle ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi.
"Mert el ele mi tutuşsaydık?" diyerek espri yapan Hatipoğlu ve ünül oyuncunun neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.