Mert Fırat kimdir, kaç yaşında, eşi kim? İşte O Ses'e katılan Mert Fırat filmleri

Birçok dizi ve film ile izleyenlerin beğenisini toplayan Mert Fırat O Ses Türkiye sahnesinde. Mert Fırat'ın hayatı ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. İşte Mert Fırat'ın biyografisi.

MERT FIRAT KİMDİR?

10 Ocak 1981 Ankara doğumlu olan Mert Fırat, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümünden mezundur.

Ankara doğumlu Türk oyuncu Fırat, verdiği bir röportajda kökenlerini ise "Benim soyumun içinde Arap var, baba tarafı Suriye’den gelme, ötekiler Kafkasya’dan, bir dedem var Kayserili" şeklinde ifade etmiştir.

Fırat, Tiyatro kariyeri ile birlikte çeşitli sinema filmleri ve televizyonlarda dizilerde de kendini göstermiştir. 2000 yılında Bizim Evin Halleri dizisiyle ilk kez televizyonda boy gösteren Fırat, Binbir Gece dizisinde asıl tanınırlığını elde etmiştir. Binbir Gece dizisinden sonra çeşitli yapımlarda yer almış ve Tiyatro kariyerine daha fazla vakit ayırmıştır. Sinemada ise en son 2018 yılında Her Şey Seninle Güzel filminde rol almıştır.

MERT FIRAT EVLİ Mİ? EŞİ KİM?

2018’de oyuncu İdil Fırat’la hayatını birleştirdi.

MERT FIRAT FİLMLERİ VE DİZİLERİ

Kefaret (2020) - Başkomiser Sinan

Her Şey Seninle Güzel (2018)

Ufak Tefek Cinayetler - Serhan Aksak

Yol Ayrımı (2017)

Aşk ve Gurur (2017) - Kenan

Serçe Sarayı (2015) - Kadir

Gece (2014) - Yusuf

Bir Varmış Bir Yokmuş (2015) - Ozan

The Water Diviner (2014) - Ordu Görevlisi

Erkek Tarafı Testosteron (2013) - Tankut

İntikam (2013-2014) - Emre Arsoy

Kelebeğin Rüyası (2013) - Rüştü Onur

Unutma Beni İstanbul (2011)

Devrimden Sonra (2011) - Köylü Genç

Dedemin İnsanları (2011) - Hasan

Bir Ömür Yetmez (2011) - Ali Akyol

Beni Unutma (2011) - Sinan

Atlıkarınca (2010) - Erdem

Kapalıçarşı (2009-2010) - Arda Güler

Başka Dilde Aşk (2009) - Onur

Yersiz Yurtsuz (2007) - Hüseyin

Hayattan Korkma (2007) - Engin

İşte Benim (2006) - Ali

Binbir Gece (2006-2008) - Burak İnceoğlu

Bizim Evin Halleri (2000) - Bora

MERT FIRAT SENARYOLARI

Bir Varmış Bir Yokmuş (2015)

Atlıkarınca (2010)

Başka Dilde Aşk (2009)