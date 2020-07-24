24.07.2020 - 13:28 |
Mert Fırat kurallara uydu
Baba olmaya hazırlanan oyuncu Mert Fırat, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.
Günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve yardımcısı ile birlikte alışverişin keyfini çıkaran Mert Fırat, aracını beklediği sırada gazeteciler tarafından görüntülendi.
Geçtiğimiz haftalarda Eşi İdil Fırat ile çıktığı Bodrum tatilinde görüntülenen oyuncu, sahibi olduğu tiyatroda açık hava sahnelerinin başlaması ile birlikte soluğu İstanbul'da aldı.
Alışveriş turunu aldığı tedbirler ile güvenli bir şekilde yapan Mert Fırat, aracının gelmesiyle birlikte muhabirlere teşekkür ederek, İstinyePark'tan ayrıldı.
Filiz Akın ile oğlu İlker İnanoğlu aylar sonra kavuştuCorona virüs nedeniyle birbirlerine hasret kalan Filiz Akın ile oğlu buluştu. Filiz Akın, kendisi gibi oyuncu olan oğlu İlker İnanoğlu ile kavuştuğu anların videosunu ise "Aylar sonra görmenin mutluluğla" notuyla Instagram'dan paylaştı.