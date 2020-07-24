Mert Fırat kurallara uydu

Günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve yardımcısı ile birlikte alışverişin keyfini çıkaran Mert Fırat, aracını beklediği sırada gazeteciler tarafından görüntülendi.

Geçtiğimiz haftalarda Eşi İdil Fırat ile çıktığı Bodrum tatilinde görüntülenen oyuncu, sahibi olduğu tiyatroda açık hava sahnelerinin başlaması ile birlikte soluğu İstanbul'da aldı.

Alışveriş turunu aldığı tedbirler ile güvenli bir şekilde yapan Mert Fırat, aracının gelmesiyle birlikte muhabirlere teşekkür ederek, İstinyePark'tan ayrıldı.