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13.11.2020 - 18:05 |

Mert Fırat ve İdil Fırat'ın bebeği dünyaya geldi

Mert Fırat ile İdil Fırat, Eylül 2018'de nikah masasına oturmuştu. Nisan ayında hamile olduğunu duyuran İdil Fırat ile oyuncu eşi, bebeklerini kucaklarına aldı.

Mert Fırat ve İdil Fırat'ın bebeği dünyaya geldi
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İdil Fırat ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Mert Fırat, baba oldu. Ünlü çiftin bebekleri bugün dünyaya geldi.

İdil Fırat, bebek beklediklerini sosyal medya hesabında şu sözlerle duyurmuştu:
"Gönül isterdi ki daha sağlıklı ve huzurlu günlerde sevdiklerimize sarılarak müjdeli haberi verelim, fakat bir karantina gününe kısmet oldu. Biz bebek bekliyoruz. Oldukça heyecanlı ve mutluyuz. Kalbinden iyilik geçen, iyilikten beslenen, heyecanımızı paylaşan ve güzel dileklerini ileten herkese çok teşekkürler ve kucak dolusu sevgiler. Herkese sevdikleriyle birlikte sağlık ve mutluluk dolu günler dileriz."

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Cadde Yazarları

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