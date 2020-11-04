04.11.2020 - 13:37 |
Mert Fırat'ın toplantı günü
Oyunculuğu kadar yardımsever karakteriyle de adından söz ettiren oyuncu Mert Fırat, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.
Markalar Sokağı'nda görüntülenen Mert Fırat, AVM'ye girerek tek başına tur attı. Bir süre alışverişin keyfini çıkaran yakışıklı oyuncu, daha sonra Masa Restaurant'a geçerek bir toplantı gerçekleştirdi.
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