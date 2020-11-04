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04.11.2020 - 13:37 |

Mert Fırat'ın toplantı günü

Oyunculuğu kadar yardımsever karakteriyle de adından söz ettiren oyuncu Mert Fırat, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.

Mert Fırat'ın toplantı günü
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Markalar Sokağı'nda görüntülenen Mert Fırat, AVM'ye girerek tek başına tur attı. Bir süre alışverişin keyfini çıkaran yakışıklı oyuncu, daha sonra Masa Restaurant'a geçerek bir toplantı gerçekleştirdi.

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