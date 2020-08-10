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HaberlerMagazin Haberleri Mert Öcal: Kısa sürede 7 kilo verdim!
10.08.2020 - 15:43 |

Mert Öcal: Kısa sürede 7 kilo verdim!

'Survivor 2020' yarışmasıyla adından sıkça söz ettiren oyuncu oyuncu Mert Öcal, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’ndeydi. Bol bol alışveriş yapan Öcal, muhabirlerle sohbet etti.

Mert Öcal: Kısa sürede 7 kilo verdim!
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Yalnız başına geldiği AVM’de bol bol alışveriş yapan Mert Öcal, gazetecilerin sorularını ayak üstü yanıtladı.

Öcal, "Survivor sonrası aldığım kiloları vermek için hemde spor olsun diye boksa başladım. Kısa sürede 7 kilo verdim. Haliyle gardrobu da yenilemem gerekti. Bugün de boş günümü alışverişe ayırdım" diye konuştu.

Magazin Haberleri Bülteni (10 Ağustos 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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