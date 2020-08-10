10.08.2020 - 15:43 |
Mert Öcal: Kısa sürede 7 kilo verdim!
'Survivor 2020' yarışmasıyla adından sıkça söz ettiren oyuncu oyuncu Mert Öcal, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’ndeydi. Bol bol alışveriş yapan Öcal, muhabirlerle sohbet etti.
Yalnız başına geldiği AVM’de bol bol alışveriş yapan Mert Öcal, gazetecilerin sorularını ayak üstü yanıtladı.
Öcal, "Survivor sonrası aldığım kiloları vermek için hemde spor olsun diye boksa başladım. Kısa sürede 7 kilo verdim. Haliyle gardrobu da yenilemem gerekti. Bugün de boş günümü alışverişe ayırdım" diye konuştu.