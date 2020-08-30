Mert Öcal terlikleriyle gecelerde

Kendisi gibi 'Survivor 2020' kadrosunda yer alan Evrim Keklik ile adı aşk dedikodularına karışan, sık sık magazin gündemine gelmesine neden olan bu iddiaları yalanlayan Mert Öcal, Bebek'te ortaya çıktı.

TARZI DİKKAT ÇEKTİ

Bebek Otel'de arkadaşlarıyla birlikte yemek yiyen Mert Öcal, çıkışta objektiflere poz verdi. 37 yaşındaki yakışıklı oyuncu, restoran çıkışında terlikleriyle görüntülendi.