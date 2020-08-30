30.08.2020 - 07:00 | | EMRAH AKÇAAY
Mert Öcal terlikleriyle gecelerde
Geçtiğimiz ay final yapan 'Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler' yarışmayla adından söz ettiren oyuncu Mert Öcal, önceki akşam Bebek'te objektiflere takıldı.
Kendisi gibi 'Survivor 2020' kadrosunda yer alan Evrim Keklik ile adı aşk dedikodularına karışan, sık sık magazin gündemine gelmesine neden olan bu iddiaları yalanlayan Mert Öcal, Bebek'te ortaya çıktı.
TARZI DİKKAT ÇEKTİ
Bebek Otel'de arkadaşlarıyla birlikte yemek yiyen Mert Öcal, çıkışta objektiflere poz verdi. 37 yaşındaki yakışıklı oyuncu, restoran çıkışında terlikleriyle görüntülendi.
Hadise ve Benek’in film keyfiŞarkıcı Hadise, uzun bir süredir oyuncu Kaan Yıldırım'la birlikte... Karantina dönemini de birlikte geçiren çift, son zamanlarda sosyal medya hesaplarından iyi giden aşklarıyla ilgili paylaşımlarda bulunuyor. Hadise bu defa Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek için açtığı Instagram hesabından paylaşım yaptı.