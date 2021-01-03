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03.01.2021 - 00:30 |

Merve Aydın kimdir, kaç yaşında? Survivor Ünlüler takımı kadrosunda yer alan Merve Aydın biyografisi...

Survivor Ünlüler takımı kadrosunun açıklanmasının ardından Merve Aydın kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya başladı. Milli basketbolcu olan Merve Aydın bu sene Survivor 2021 Ünlüler takımı kadrosunda yarışacak. Peki Merve Aydın kimdir, aslen nereli, kaç yaşında?

Merve Aydın kimdir, kaç yaşında? Survivor Ünlüler takımı kadrosunda yer alan Merve Aydın biyografisi...
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Merve Aydın kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Survivor 2021 kadrosunda yarışacak olan isimlerden biri de Merve Aydın olacak. Survivor 2021 Ünlüler takımı kadrosunda yer alan Merve Aydın milli basketbolcu kimliği ile tanınıyor. 26 yaşında olan Merve Aydın günümüzde İspanya birinci ligi ekiplerinden C.B Al-Qázeres forması giymektedir.

MERVE AYDIN KİMDİR?

Survivor fragmanının yayınlanmasının ardından Merve Aydın ile ilgili bilgiler merak edildi. 10 Mart 1994 yılında Mersin'de doğan Merve Aydın, 26 yaşındadır. Milli Basketbolcu olan Merve Aydın 1.74 boyunda ve oyun kurucu pozisyonundadır. Mersin Büyükşehir Belediyespor altyapısından yetişen Merve, günümüzde İspanya birinci ligi ekiplerinden C.B Al-Qázeres forması giymektedir.

Instagram hesabı da bulunan Merve Aydın'ın kullanıcı adı 'merveaydin94'tür.

Survivor Merve Aydın Profesyonel kariyeri

2009-2011 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor

2011-2012 Türkiye İstanbul Üniversitesi

2012-2014 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor

2014-2015 Türkiye İstanbul Üniversitesi

→ Basketbolu Geliştirenler Derneği

2016 TürkiyeYakın Doğu Üniversitesi

2016-2017 Türkiye Girne Üniversitesi

2017-2019 Türkiye Hatay Büyükşehir Belediyespor

2019-2020 Fransa Nantes-Rezé Basket

2020- İspanya C.B Al-Qázeres

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