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25.10.2020 - 10:53 |

Merve Boluğur'a maske cezası

Tüm uyarılara rağmen sokakta maskesiz dolaşan oyuncu Merve Boluğur, bu duyarsız tavrı nedeniyle ceza yedi.

Merve Boluğur'a maske cezası
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Pandemi sürecinde birçok kez maskesiz görüntülenen Merve Boluğur, için sosyal medyada çok sayıda kullanıcı “maske takmama cezası verilsin” çağrısında bulunmuştu.

Hürriyet'in haberine göre; ünlü oyuncuya iki kez 900 lira ceza kesildiği öğrenildi. Boluğur, bir röportajında neden maske takmadığı sorulunca şöyle demişti: “Mesafeleri olan bir insanım. Doğuştan sosyal mesafem olduğu için maske takmıyorum.”

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