Merve Boluğur'a maske cezası

Pandemi sürecinde birçok kez maskesiz görüntülenen Merve Boluğur, için sosyal medyada çok sayıda kullanıcı “maske takmama cezası verilsin” çağrısında bulunmuştu.

Hürriyet'in haberine göre; ünlü oyuncuya iki kez 900 lira ceza kesildiği öğrenildi. Boluğur, bir röportajında neden maske takmadığı sorulunca şöyle demişti: “Mesafeleri olan bir insanım. Doğuştan sosyal mesafem olduğu için maske takmıyorum.”