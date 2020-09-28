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28.09.2020 - 09:14 |

Merve Boluğur'dan tatil pozları!

Yaz boyunca tatil yapan Merve Boluğur'un son durağı ise Datça oldu. Güzel oyuncu, tekne turu ve gece denize girdiği anlarda çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

Merve Boluğur'dan tatil pozları!
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Oyuncu Merve Boluğur, yaklaşık iki ay önce sanat direktörü Burak Dayı ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ancak çiftin aşkları kısa sürmüştü. Boluğur ayrılığın ardından arkadaşlarıyla çıktığı yaz tatiline devam ediyor.

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Merve Boluğur'dan şaşırtan maske açıklaması

Datça'da tatilini sürdüren Boluğur, teknede çekilen bikinili fotoğraflarını 'Tutku' notuyla paylaştı. Gece de denize giren güzel oyuncu, o kareyi ise 'Su perisi' notunu düştü.

Merve Boluğurdan tatil pozları

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Cihan Şensözlü'nün Youtube’da sunduğu ‘Sanane Cihanna’ programının ilk konuğu oyuncu Merve Boluğur oldu. Boluğur, maske açıklamasıyla şaşkınlık yarattı.

Geçtiğimiz günlerde maskesiz bir şekilde gezerken magazin muhabirlerine yakalanan Merve Boluğur, ağır eleştirilere maruz kalmıştı. Maske takmamasını eleştirilerinlere Merve Boluğur, sosyal mesafe şakasıyla cevap verdi.

Oyuncu, “Mesafeleri olan bir insanım. Doğuştan sosyal mesafem olduğu için maske takmıyorum. Mesafeli olduğu kadar eğlenceli bir tarafım da var. O yüzden dengelediğimi düşünüyorum. Biraz daha kendime bir şeyler katmaya çalışıyorum” dedi.

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Cadde Yazarları

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