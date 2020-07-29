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29.07.2020 - 08:00 |

Merve Boluğur'dan yatak pozu

Oyuncu Merve Boluğur, yeni sevgilisi Burak Dayı ile birlikte Çeşme Alaçatı'da tatil yapıyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Boluğur, son olarak yatakta verdiği pozu yayınladı.

Merve Boluğur'dan yatak pozu
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Geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açan Merve Boluğur, tatiline devam ediyor. Sosyal medyadan sık sık paylaşım yapan güzel oyuncu, son karesiyle takipçilerini şaşırttı.

Boluğur, Alaçatı'da kaldığı otel odasında yatakta mayosuyla poz verdi ve “Bırak dağınık kalsın” dedi.

Merve Boluğur'un paylaşımına kısa sürede on binlerce beğeni ve yorum geldi.

Merve Boluğurdan yatak pozu

Hülya Avşar'ın köpekleriyle mücadelesiOyuncu ve sunucu Hülya Avşar, köpeklerini gezdirmeye çıktığı sırada çekilmiş videosunu Instagram hesabından paylaştı ve üç köpeği birden gezdirmenin aslında ne kadar da zor olduğunu gösterdi.
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Cadde Yazarları

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