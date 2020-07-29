29.07.2020 - 08:00 |
Merve Boluğur'dan yatak pozu
Oyuncu Merve Boluğur, yeni sevgilisi Burak Dayı ile birlikte Çeşme Alaçatı'da tatil yapıyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Boluğur, son olarak yatakta verdiği pozu yayınladı.
Geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açan Merve Boluğur, tatiline devam ediyor. Sosyal medyadan sık sık paylaşım yapan güzel oyuncu, son karesiyle takipçilerini şaşırttı.
Boluğur, Alaçatı'da kaldığı otel odasında yatakta mayosuyla poz verdi ve “Bırak dağınık kalsın” dedi.
Merve Boluğur'un paylaşımına kısa sürede on binlerce beğeni ve yorum geldi.