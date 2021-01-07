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HaberlerMagazin Haberleri Merve Dizdar-Gürhan Altundaşar'dan aşk pozu: Mutlu son
07.01.2021 - 17:36 |

Merve Dizdar-Gürhan Altundaşar'dan aşk pozu: Mutlu son

Merve Dizdar, kendisi gibi oyuncu olan eşi Gürhan Altundaşar ile birlikte güzel havayı fırsat bilip yürüyüşe çıktı, o anları sosyal medya hesabından yayınladı.

Merve Dizdar-Gürhan Altundaşar'dan aşk pozu: Mutlu son
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Gürhan Altundaşar ile mutlu bir evlilik sürdüren Merve Dizdar, eşi ile Belgrad Ormanı'nda yürüyüşe çıktı. Güzel havayı değerlendiren ünlü çift, birlikte çekildikleri kareleri Instagram'da paylaştı.

Merve Dizdar, eşi ile aşk pozuna "Mutlu son" notunu düştü. Aynı kareyi kendi hesabından yayınlayan Gürhan Altundaşar, "Canım karıcığım" mesajını yazdı.

Merve Dizdar-Gürhan Altundaşardan aşk pozu: Mutlu son

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