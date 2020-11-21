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21.11.2020 - 12:24 |

Merve Dizdar'dan 'Masumlar Apartmanı' açıklaması

TRT 1'de yayınlanan 'Masumlar Apartmanı' dizisiyle adından sıkça söz ettiren Merve Dizdar, önceki gün 'Çok Güzel Hareket Bunlar2’de sahne alan eşi Gürhan Altundaşar ile birlikte Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı.

Merve Dizdar'dan 'Masumlar Apartmanı' açıklaması
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Akşam üzeri geldikleri AVM’de kısa bir alışveriş turuna çıkan Merve Dizdar-Gürhan Altundaşar çifti, sosyal mesafe kurallarına titizlikle dikkat etti.

Dizinin beklediğinden daha güzel gittiğini ve geri dönüşlerin çok güzel olduğunu belirten Dizdar, "İzleyicimize ve takipçilerimize, güzel mesajları için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Magazin Haberleri Bülteni (21 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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