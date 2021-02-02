Merve Oflaz'ın formunun sırrı

Haftada iki gün kick boks ve pilates yaptığını söyleyen Merve Oflaz, 'pole dance' yani direk dansına başladığını da söyledi.

Posta'da yer alan habere göre; güzel oyuncu, "Ekmek ve tatlı tüketmiyorum. Hamur işlerine düşkün değilim, protein olarak çoğu zaman balık eti tercih ediyorum. Tartıda fark gördüğüm an öğün sayısını ikiye indiriyorum. İlk öğünü 13.00'te, ikinci öğünü 17.00'de yiyorum. Hemen fark ediyor" dedi.