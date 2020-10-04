04.10.2020 - 17:08 |
Merve Özbey: Gün geçtikçe heyecanımız artıyor
Dört aylık hamile olan ve kız bebeğini kucağına almak için gün sayan güzel şarkıcı Merve Özbey, geride bıraktığımız gün eşi Kenan Koçak ile birlikte İstinye Park'ta objektiflere takıldı.
Eşiyle el ele çıktığı alışveriş turunda muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyen Özbey, ayaküstü soruları cevaplamayı da ihmal etmedi.
Hamileliğinin nasıl geçtiğinin sorulması ile söze giren Özbey, "Her şey yolunda çok şükür, gün geçtikçe bizim heyecanımız da artıyor" demekle yetindi. Corona virüs önlemlerine harfiyen uyan çift, kısa sürede eksiklerini tamamlayarak alışveriş turlarını noktaladı.