Merve Özbey: Gün geçtikçe heyecanımız artıyor

Eşiyle el ele çıktığı alışveriş turunda muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyen Özbey, ayaküstü soruları cevaplamayı da ihmal etmedi.

Hamileliğinin nasıl geçtiğinin sorulması ile söze giren Özbey, "Her şey yolunda çok şükür, gün geçtikçe bizim heyecanımız da artıyor" demekle yetindi. Corona virüs önlemlerine harfiyen uyan çift, kısa sürede eksiklerini tamamlayarak alışveriş turlarını noktaladı.