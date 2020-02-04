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04.02.2020 - 15:43 |

Merve Özbey isyan etti: Günahtır, yapmayın!

Geçtiğimiz akşam kına gecesi düzenleyen şarkıcı Merve Özbey'i yakın dostları yalnız bırakmamıştı. Geceden kareleri sosyal medya hesabından yayınlayan Özbey, kendine rahatsız edici yorum yapan bir takipçisine yanıt verdi.

Merve Özbey isyan etti: Günahtır, yapmayın!

9 Şubat'ta Kenan Koçak ile evlenecek olan Merve Özbey, geçtiğimiz akşam kına gecesi yapmış ve pek çok ünlü dostunu bu özel gecesinde ağırlamıştı. Kına gecesi çok konuşulan Özbey'e takipçilerinden rahatsız edici bir yorum geldi.

Şarkıcıya bir takipçisinin “İnsan gelin olacağım diye az boğazını tutar Merve! Otur da o gıdığına ağla” şeklinde yorum yapması Özbey'i üzdü.

Merve Özbey, en özel gecesinde yaşadığı mutluluğu bozmaya yönelik bu paylaşıma tepkisini sosyal medya hesabı üzerinden verdi. İşte şarkıcının konuyla ilgili o sözleri:

Merve Özbey isyan etti: Günahtır, yapmayın

Magazin Haberleri Bülteni (03.02.2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
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Cadde Yazarları

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