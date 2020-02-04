Merve Özbey isyan etti: Günahtır, yapmayın!

9 Şubat'ta Kenan Koçak ile evlenecek olan Merve Özbey, geçtiğimiz akşam kına gecesi yapmış ve pek çok ünlü dostunu bu özel gecesinde ağırlamıştı. Kına gecesi çok konuşulan Özbey'e takipçilerinden rahatsız edici bir yorum geldi.

Şarkıcıya bir takipçisinin “İnsan gelin olacağım diye az boğazını tutar Merve! Otur da o gıdığına ağla” şeklinde yorum yapması Özbey'i üzdü.

Merve Özbey, en özel gecesinde yaşadığı mutluluğu bozmaya yönelik bu paylaşıma tepkisini sosyal medya hesabı üzerinden verdi. İşte şarkıcının konuyla ilgili o sözleri: