Merve Özbey'den corona virüs önlemli klip

Instagram hesabı üzerinden hayranlarına seslenen Merve Özbey, telefonlarını yan tutarak 'Kül' şarkısına çekecekleri videoları kendisine göndermelerini istedi.

Bu videolarla bir klip oluşturulacağını dile getiren Özbey, "Biliyorsunuz albümümüzde birçok kliplenmemiş şarkı var. Eğer corona virüs gelmemiş olsaydı sıradaki klibimizi 'Kül' şarkısına çekecektik. Bir şekilde evlerde kalma ve sosyal mesafeyi koruma sebebimiz aslında hayatta kalmaya çalışmak, umudumuz var ve çabalıyoruz. Bu zor günleri de birlikte umutla atlatalım istiyoruz. 'Kül' şarkısına telefonu yan tutarak çekeceğiniz videoları aşağıdaki mail adresine gönderirseniz, hep birlikte 'Kül' şarkısına klip çekmiş olacağız. Şimdiden tüm videolar için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.