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HaberlerMagazin Haberleri Merve Özbey'den eşi Kenan Koçak'a: Sakla beni koynunda
09.02.2021 - 12:53 |

Merve Özbey'den eşi Kenan Koçak'a: Sakla beni koynunda

Şimdilerde anne olmak için gün sayan şarkıcı Merve Özbey, eşi Kenan Koçak ile birinci evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla kutladı.

Merve Özbey'den eşi Kenan Koçak'a: Sakla beni koynunda
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İlk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan Merve Özbey-Kenan Koçak çifti, birinci evlilik yıl dönümlerini kutladı. Yaşadığı annelik heyecanını sık sık takipçileriyle paylaşan Özbey, bu kez romantik bir mesaj yayınladı.

Instagram hesabından eşi ile düğün günü çekilen fotoğrafını paylaşan Merve Özbey, gönderisine; "Sakla beni koynunda... Benim senden başka güvendiğim kaç kişi var ki şu hayatta? Kızımın babası, evimin direği, en büyük dileğim... Bir sene olmuş evleneli. Kutlu olsun ilk yılımız. Evimiz sen koksun ve hep şen olsun. İyi ki benim oyun arkadaşım olmuşsun. Beni hiç sensiz bırakma" notunu düştü.

Merve Özbeyden eşi Kenan Koçaka: Sakla beni koynunda

TAKİPÇİLERİYLE DERTLEŞTİ

Öte yandan kızını kucağına almak için sabırsızlanan Merve Özbey, geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden takipçileriyle dertleşmişti.

Artık işi düşünce kendisini arayan kişilerle görüşmeme kararı aldığını belirten Özbey, "3-4 gün beni Instagram'da görmeyenler, sosyal medyadan mesaj atıyor... Halbuki telefonum var, arayabilirler. Önemli günlerde aramayanlar, işleri düşünce arıyorlar. Hayat sosyal medyadan ibaret değil. Artık çevremde gerçek insanları görmek istiyorum. Bu insanların hayatımda olmamasına karar verdim. İnsanın bir iyi niyet süresi vardır. Vefasızlık çağımızın hastalığı olmuş" demişti.

Merve Özbeyden eşi Kenan Koçaka: Sakla beni koynunda

"İSMİN GİBİ YAŞA"

Merve Özbey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bebeğinin adını açıklamıştı.

Kızının patiğini yayınlayan Özbey, gönderisine, "Elif Özüm... Burada kalsın istedim... İleride nasil özlemle, hasretle beklediğimizi görür belki kızımız. İsmin gibi yaşa" notunu düşmüştü.

Merve Özbeyden eşi Kenan Koçaka: Sakla beni koynunda

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