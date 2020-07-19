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19.07.2020 - 13:56 |

Merve Özbey'den eşine: Her günümü bahar, bahçe yapıyorsun

Geçtiğimiz şubat ayında Kenan Koçak ile dünyaevine giren Merve Özbey, 32 yaşına bastı. Ünlü şarkıcı, yakın arkadaşlarını bir araya getirerek kendisine doğum günü sürprizi yapan eşine, sosyal medya hesabından yayınladığı bir kare ile teşekkür etti.

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Şarkıcı Merve Özbey, 32 yaşına bastı. Özbey'in eşi Koçak, evlerinin bahçesinde yakın arkadaşlarını bir araya getirerek sürpriz bir doğum günü partisi hazırladı.

Karşılaştığı manzara karşısında duygulanan şarkıcı, Instagram hesabından eşi ile birbirlerine sarılırken çekilen kareyi paylaştı ve "Her günümü bahar, bahçe yapıyorsun. Daha çok yaşamak istiyorum. Bizimle, ailemizle sevdiklerimizle arkadaşlarımızla, daha çok anı biriktirmek istiyorum. Yaptığın, yaşattığın her şey için binlerce kez teşekkür etsem az kalır. Seni çok seviyorum Kenan Koçak. Dün arayan, soran doğum günümü kutlayan, sürprize ortak olan tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız" sözleriyle teşekkür etti.

Merve Özbeyden eşine: Her günümü bahar, bahçe yapıyorsun

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