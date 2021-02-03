MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Merve Özbey'den hamilelik pozu
03.02.2021 - 14:52 |

Merve Özbey'den hamilelik pozu

Kızını kucağını almak için gün sayan şarkıcı Merve Özbey, ev halini Instagram hesabından hesabından paylaştı. Özbey, gönderisine, "Yapılması gerekenler yapıldı, bir fincan limonlu çayı hak ettim sanırım" notunu düştü.

Merve Özbey'den hamilelik pozu
ABONE OL

Yaklaşık iki ay önce babası Ahmet Özbey'in vefatı ile sarsılan şarkıcı Merve Özbey, eşi Kenan Koçak ile ilk çocuklarını kucaklarına almak için geri sayıma başladı.

"BİR FİNCAN ÇAYI HAK ETTİM”
Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Özbey, ev halini Instagram hesabından paylaştı. Gri sabahlığı ve pembe elbisesi ile poz veren 32 yaşındaki şarkıcı, gönderisine, "Tünaydın... Yapılması gerekenler yapıldı, bir fincan limonlu çayı hak ettim sanırım" notunu düştü.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Merve Özbey: Şaşırmıştım, çok ağladım

Merve Özbeyden hamilelik pozu

BEBEĞİNİN ADINI AÇIKLADI
2019 yılında Kenan Koçak ile evlenen Özbey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bebeğinin adını açıklamıştı.

"İSMİN GİBİ YAŞA”
Kızının patiğini yayınlayan Merve Özbey, gönderisine, "Elif Özüm... Burada kalsın istedim... İleride nasıl özlemle, hasretle beklediğimizi görür belki kızımız. İsmin gibi yaşa" notunu düşmüştü.

Merve Özbeyden hamilelik pozu

"BİRİ KARNIMDA, BİRİ OMZUMDA"
Şarkıcı, eşi Kenan Koçak ile birlikte çekilen bu pozunu, "Biri karnımda, biri omzumda. Daha ne olsun? Bin şükür" notuyla paylaşmıştı. 

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Merve Özbey'den Kenan Koçak paylaşımı: Biri karnımda, biri omzumda

Merve Özbeyden hamilelik pozu

"GEL BAKALIM GÜZEL KIZIM"
Merve Özbey, geçtiğimiz haftalarda kız bebek dünyaya getireceğini, "Gel bakalım güzel kızım... Ailene, vatanına, dünyaya güzellikler, hayırlar getir... Çok şükür..." sözleriyle duyurmuştu.

Magazin Haberleri Bülteni (3 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Misli.com 2. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (3 Şubat)

Misli.com 2. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (3 Şubat)

Misli'com'da günün en çok iddaa oynanan maçları

Misli'com'da günün en çok iddaa oynanan maçları

Son Dakika | TFF: 'Takım Harcama Limitleri uygulaması titiz bir şekilde sürdürülmektedir'

Son Dakika | TFF: 'Takım Harcama Limitleri uygulaması titiz bir şekilde sürdürülmektedir'

Son dakika | TFF resmen açıkladı! Transfer harcamaları ve limit...

Son dakika | TFF resmen açıkladı! Transfer harcamaları ve limit...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet