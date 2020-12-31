Merve Özbey'den karnı burnunda poz

Geçtiğimiz ay babası Ahmet Özbey'in vefatı ile sarsılan şarkıcı Merve Özbey, hamileliğinin 28. haftasına girdi.

Anne olmak için gün sayan Özbey, yeni karnı burnunda pozunu sosyal medya hesabından yayınladı. Ünlü şarkıcı, bu karesine, "O kadar özlemişim ki..." notunu düştü.

Merve Özbey'in gönderisine takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum yağdı.

BEBEĞİNİN ADINI AÇIKLADI

2019 yılında Kenan Koçak ile evlenen Özbey, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bebeğinin adını açıklamıştı. Kızının patiğini yayınlayan Merve Özbey, gönderisine, "Elif Özüm... Burada kalsın istedim... İleride nasil özlemle, hasretle beklediğimizi görür belki kızımız. İsmin gibi yaşa" notunu düşmüştü.

"BİRİ KARNIMDA, BİRİ OMZUMDA"

Şarkıcı, eşi Kenan Koçak ile birlikte çekilen yeni pozunu "Biri karnımda, biri omzumda. Daha ne olsun? Bin şükür" notuyla paylaşmıştı.