Meryem Uzerli: Beni şöhretim için kullanmış

Uzerli bu rahatsızlığa nasıl yakalandığını 7 yıl sonra Şamdan Dergisi’ne anlattı. 2013 yılında 'tükenmişlik sendromu'na yakalanan Meryem Uzerli kızı Lara’nın babası Can Ateş'le olan ilişkisi ve hastalığıyla ilgili açıklamalar yaptı.

İşte Meryem Uzerli'nin açıklamaları:

Hiç kimseyi kırmamak adına her şeye ‘Evet’ deyip durdum.

Kendime çok sert davranıyordum. ‘Sen bir makinesin Meryem, bu makine çalışmak zorunda’ deyip duruyordum.

İç sesim sürekli ‘mükemmel ol’, ‘disiplini bırakma’ diyordu. Adeta robot gibi olmuştum.

Sonunda ekibe ‘Bu tempo bana çok ağır geliyor’ dedim.

Sendroma yakalandığımda artık şarjı biten bir makine haline gelmişti.

Bu süreç ‘tükenmişlik sendromu’nu tetikledi. Meryem Uzerli “Meğer beni o dönemki şöhretim için kullanmış. Bir yere gitmeden önce basına haber veriyormuş. ‘Paparazziler nereden çıktı?’ diye sorduğumda bilmediğini söylüyordu” demişti.