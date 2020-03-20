MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Meryem Uzerli: Beni şöhretim için kullanmış
20.03.2020 - 12:54 |

Meryem Uzerli: Beni şöhretim için kullanmış

Meryem Uzerli, Mart 2013’te 'tükenmişlik sendromu'na yakalandığını söyleyerek ‘Muhteşem Yüzyıl’daki ‘Hürrem’ rolünü bırakıp doğup büyüdüğü Berlin’e dönmüştü.

Meryem Uzerli: Beni şöhretim için kullanmış

Uzerli bu rahatsızlığa nasıl yakalandığını 7 yıl sonra Şamdan Dergisi’ne anlattı. 2013 yılında 'tükenmişlik sendromu'na yakalanan Meryem Uzerli kızı Lara’nın babası Can Ateş'le olan ilişkisi ve hastalığıyla ilgili açıklamalar yaptı.

İşte Meryem Uzerli'nin açıklamaları:

Hiç kimseyi kırmamak adına her şeye ‘Evet’ deyip durdum.
Kendime çok sert davranıyordum. ‘Sen bir makinesin Meryem, bu makine çalışmak zorunda’ deyip duruyordum.
İç sesim sürekli ‘mükemmel ol’, ‘disiplini bırakma’ diyordu. Adeta robot gibi olmuştum.
Sonunda ekibe ‘Bu tempo bana çok ağır geliyor’ dedim.
Sendroma yakalandığımda artık şarjı biten bir makine haline gelmişti.

 Bu süreç ‘tükenmişlik sendromu’nu tetikledi. Meryem Uzerli “Meğer beni o dönemki şöhretim için kullanmış. Bir yere gitmeden önce basına haber veriyormuş. ‘Paparazziler nereden çıktı?’ diye sorduğumda bilmediğini söylüyordu” demişti.

 

 

 

 

 

 

Magazin Haberleri Bülteni (20 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Alina Boz: Dünyamız bize bir mesaj veriyor

Alina Boz: Dünyamız bize bir mesaj veriyor

MURAT’A DESTEK VERDi

MURAT’A DESTEK VERDi

Çay kahve bedava!

Çay kahve bedava!

Sevimli dostla önlem

Sevimli dostla önlem

Sıradaki Haber