Meryem Uzerli kızlarını paylaştı

Adını açıklamadığı ABD'li sevgilisinden bebek beklediğini duyuran oyuncu Meryem Uzerli, geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne olmuştu. Bebeğini kucağına alan oyuncu, kızları Lara ve Lily Koi'nin birlikte çekilen karelerini Instagram hesabından paylaştı.

Bir süredir ekranlardan uzak olan Uzerli, sosyal medyada gündem olan fotoğrfalara melek ve kalp emojileri ekledi. 37 yaşındaki oyuncunun, Lily Koi'nin yüzünü henüz göstermemesi dikkat çekti.