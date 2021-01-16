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16.01.2021 - 17:48 |

Meryem Uzerli kızlarını paylaştı

İkinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan oyuncu Meryem Uzerli, kızları Lily Koi ve Lara'nın birlikte çekilen karelerini sosyal medyada yayınladı.

Meryem Uzerli kızlarını paylaştı
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Adını açıklamadığı ABD'li sevgilisinden bebek beklediğini duyuran oyuncu Meryem Uzerli, geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne olmuştu. Bebeğini kucağına alan oyuncu, kızları Lara ve Lily Koi'nin birlikte çekilen karelerini Instagram hesabından paylaştı.

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Bir süredir ekranlardan uzak olan Uzerli, sosyal medyada gündem olan fotoğrfalara melek ve kalp emojileri ekledi. 37 yaşındaki oyuncunun, Lily Koi'nin yüzünü henüz göstermemesi dikkat çekti.

Meryem Uzerli kızlarını paylaştı

Magazin Haberleri Bülteni (16 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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Cadde Yazarları

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