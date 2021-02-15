Meryem Uzerli'den ABD'li sevgilisi ile yeni pozlar

Ocak ayında Lily Koi adını verdiği kızını kucağına alan oyuncu Meryem Uzerli'nin sır gibi sakladığı ABD'li sevgilisi ortaya çıkmıştı.

Uzun zamandır Almanya'da yaşayan Uzerli'nin sevgilisiyle yer aldığı fotoğrafı 29 Mayıs 2019'da 'MuPortrait' adlı Instagram hesabından yayınladığı görülmüştü.

Oyuncu, Berlin'de 1.5 yıl önce çekilen fotoğrafını altına hiçbir not yazmazken, "Sevgiliniz mi?" şeklindeki sorulara ise gülücük emojisiyle cevap vermişti.

AŞKIN İLK POZLARI

37 yaşındaki Meryem Uzerli, sevgilisinin deşifre olmasının ardından aşkını sosyal medyaya taşıdı. Uzerli, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevgilisinden gelen hediyeyi takipçileriyle paylaştı.

Oyuncu, çikolata kutusunun üzerinde yer alan sevgilisi ile birlikte karelerini de ilk kez Instagram'dan yayınladı.

Meryem Uzerli'nin paylaşımı takipçilerinden ilgi gördü.

"ÇOK MUTLUYUZ, AİLE KURUYORUZ"

Meryem Uzerli, kızı Lara kardeş istediği için çocuk sahibi olduğunu söylemişti. Oyuncu, daha önce Amerikalı sevgilisinin adını açıklamak istememiş “Çok mutluyuz, aile kuruyoruz” demişti.

TÜKENMİŞLİK SENDROMUNA YAKALANMIŞTI

Öte yandan Meryem Uzerli, büyük bir çıkış yakaladığı 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinden tükenmişlik sendromuna yakalandığı gerekçesiyle ayrılmış ve sonrasında da kızı Lara'ya hamile olduğunu açıklamıştı.