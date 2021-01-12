Meryem Uzerli'den kızıyla yeni poz

Adını açıklamadığı ABD'li sevgilisinden bebek beklediğini duyuran oyuncu Meryem Uzerli, geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne oldu.

MERYEM'DEN KIZIYLA YENİ POZ

'Lily Koi'yi kucağına alan Uzerli, kızı ile birlikte çekilen yeni karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Ünlü oyuncu, Lily Koi ile bu karesini kalp emojisi ile takipçileriyle paylaştı.

"ÇOK MUTLUYUZ"

37 yaşındaki Meryem Uzerli, anne olduğunu, "Ablan, baban ve ben seni ailemizde ağırladığımız için çok mutluyuz" sözleriyle duyurmuştu.