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12.01.2021 - 11:19 |

Meryem Uzerli'den kızıyla yeni poz

İkinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan oyuncu Meryem Uzerli, kızı Lily Koi ile birlikte çekilen yeni karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Uzerli'nin gönderisi takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Meryem Uzerli'den kızıyla yeni poz
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Adını açıklamadığı ABD'li sevgilisinden bebek beklediğini duyuran oyuncu Meryem Uzerli, geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne oldu.

MERYEM'DEN KIZIYLA YENİ POZ
'Lily Koi'yi kucağına alan Uzerli, kızı ile birlikte çekilen yeni karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Ünlü oyuncu, Lily Koi ile bu karesini kalp emojisi ile takipçileriyle paylaştı.

Meryem Uzerliden kızıyla yeni poz

"ÇOK MUTLUYUZ"
37 yaşındaki Meryem Uzerli, anne olduğunu, "Ablan, baban ve ben seni ailemizde ağırladığımız için çok mutluyuz" sözleriyle duyurmuştu.

 

Magazin Haberleri Bülteni (12 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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