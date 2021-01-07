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07.01.2021 - 10:08 |

Meryem Uzerli'nin annelik heyecanı

İkinci kez anne olmak için gün sayan oyuncu Meryem Uzerli, karnı burnunda karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Yaklaşık 8 aylık hamile olan Uzerli'nin siyah-beyaz gönderisi tam not aldı.

Meryem Uzerli'nin annelik heyecanı
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Eski sevgilisi Can Ateş ile birlikteliğinden 6 yaşında bir kızı olan oyuncu Meryem Uzerli, geçtiğimiz aylarda adını açıklamadığı yeni aşkından erkek bebek beklediğini duyurdu.

Bir süredir ekranlardan uzak olan Uzerli, yeni karnı burnunda karesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Yaklaşık 8 aylık olan Meryem Uzerli'nin siyah-beyaz gönderisi takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Meryem Uzerlinin annelik heyecanı

37 yaşındaki Meryem Uzerli, 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinden tükenmişlik sendromuna yakalandığı gerekçesiyle ayrılmış ve sonrasında da hamile olduğunu açıklamıştı.

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Meryem Uzerlinin annelik heyecanı

"KENDİ AİLEMİZİ KURUYORUZ"
Can Ateş ile birlikteliğinden dünyaya gelen Lara adında bir kızı olan oyuncu, geçtiğimiz aylarda şu açıklamayı yapmıştı: Bebeğimiz 5 aylık. Ocak gibi kısmetse dünyaya gelecek. Cinsiyeti kız. Lara artık 7 yaşında, zaten uzun zamandır kardeş istiyordu. Kendi ailemizi kuruyoruz.

Meryem Uzerlinin annelik heyecanı

"BENİM ÇOCUĞUM BABASIZ BÜYÜDÜ"
Çalışan kadınların gücünden bahseden Meryem Uzerli, "Siz de çalışan bir kadınsınız. Çocuğunuzun babası size ve kızına destek oluyor mu?" sorusuna şu yanıtı vererek sitem etmişti: Benim ve çocuğumun babasıyla artık bir bağlantısı yok ama hayat bu. Yapacak bir şey yok. Bir çocuk babasıyla büyüyünce daha farklı oluyor ama benim çocuğum babasız büyüdü. 

Meryem Uzerlinin annelik heyecanı

“BAĞLANTISI KALMADI"
Muhabirlerin, "Kızınız babasını soruyor mu?" sorusu üzerine Uzerli, "Çocuğumun babasıyla hiçbir bağlantısı kalmamıştır" diyerek sözünü tekrarlamıştı.

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