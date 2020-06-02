Mesajı ifşa etti

Işın Karaca, sosyal medya hesabından kendisine gelen taciz mesajını ifşa etti. Şarkıcı, “Bu nedir yahu! Her eline iletişim aracı alan ya hakaret ediyor ya taciz. Siz kimsiniz? Bir dirhem insanlık kalmamış yüreğinizde” diyerek, tepki gösterdi.