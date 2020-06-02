02.06.2020 - 07:00 | | EMRAH AKÇAAY
Mesajı ifşa etti
Işın Karaca, sosyal medya hesabından kendisine gelen taciz mesajını ifşa etti.
Işın Karaca, sosyal medya hesabından kendisine gelen taciz mesajını ifşa etti. Şarkıcı, “Bu nedir yahu! Her eline iletişim aracı alan ya hakaret ediyor ya taciz. Siz kimsiniz? Bir dirhem insanlık kalmamış yüreğinizde” diyerek, tepki gösterdi.
Kaynakçıyla karganın dostluğu görenleri şaşırtıyorBursa’nın İnegöl ilçesinde, kaynakçılık yapan Recep Evren'in (60), tarlada yaralı halde bulduktan sonra iş yerinde beslediği karga yanından bir an olsun ayrılmıyor. Evren, kargayı salmasına rağmen gitmediğin belirterek, "Beni sevdi, omzumdan ayrılmıyor, muhabbet kuşu gibi. Çocuğum gibi bakıyorum" dedi.