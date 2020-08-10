Gülben Ergen, özel bir gece için sahne aldı. Dünden bugüne hit olmuş parçalarını seslendiren şarkıcı, söylemekten zevk aldığı Sezen Aksu eserlerinden oluşan geniş repertuvarıyla da kendisini dinlemeye gelenleri mest etti. Gülşah Saraçoğlu imzalı kostüm giyen Ergen, sesiyle olduğu kadar güzelliğiyle de kendine

hayran bıraktı.