10.08.2020 - 07:00 |
Mest etti
Gülben Ergen, özel bir gece için sahne aldı.
Gülben Ergen, özel bir gece için sahne aldı. Dünden bugüne hit olmuş parçalarını seslendiren şarkıcı, söylemekten zevk aldığı Sezen Aksu eserlerinden oluşan geniş repertuvarıyla da kendisini dinlemeye gelenleri mest etti. Gülşah Saraçoğlu imzalı kostüm giyen Ergen, sesiyle olduğu kadar güzelliğiyle de kendine
hayran bıraktı.
Gülşah Saraçoğlu: Ben tasarımcı değil terziyim!Şarkcı Simge Sağın'ın ilk Harbiye Açıkhava konserinde giydiği renkli sahne kostümü olay oldu. Gülşah Saraçoğlu’nun imzasını taşıyan kıyafet; Meksikalı şarkıcı Thalia’nın geçen yıl bir konserinde giydiği kostümün kopyası olduğu haberleriyle gündeme geldi. Tüm bu yaşananların ardından Gülşah Saraçoğlu, konuya açıklık getirdi.