Metin Arolat konserinde evlilik teklifi

Kozyatağı'nda bir mekanda sahne alan Metin Arolat, birbirinden güzel parçalarıyla davetlileri coşturdu. Gecenin ilerleyen saatlerinde Ece Kurt'u sahneye davet eden Arolat, hayranıyla birlikte 'Dert Değil' isimli şarkıyı okurken hoş bir sürpriz yaşandı. Kurt'un sevgilisi Mustafa Kızgınyürek, sahneye çıkarak evlenme teklifinde bulundu. Sürpriz teklif karşısında Ece Kurt gözyaşlarını tutamadı.

Metin Arolat, "Bu teklif için bir haftadır hazırlık yapıyorduk. Sahnemde olması beni çok mutlu etti, çiftimizi tebrik ediyor ve bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Bir aksilik olmazsa nikah şahitliklerini de yapacağım" dedi.