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31.08.2020 - 09:17 |

MFÖ’den 'sıfır bilet' iddiasına yanıt

MFÖ, 27 Ağustos Perşembe akşamı Bodrum Antik Tiyatro’da sahneye çıkacaktı. Ancak konser iptal edildi. Geceyi organize eden firma, konserin 'operasyonel sebeplerden dolayı ertelendiğini' duyurdu. Sosyal medyada ise hiç bilet satılamadığı için konserin iptal edildiği iddiası ortaya atıldı.

MFÖ’den 'sıfır bilet' iddiasına yanıt
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'Sıfır bilet' dedikodusu MFÖ'yü kızdırdı. İddiaya göre; 1500 kişilik alan için ilk etapta 900 bilet satıldı. Konser gününe kadar tüm biletlerin satılmasını bekleyen grup üyeleri, anlaştıkları ücret zamanında yatmadığı için sahneye çıkmama kararı aldı.

MFÖ, iptal edilen konser hakkında şu açıklamayı yaptı:
“Konser, organizasyon firmasının finansal ve organizasyonel şartları yerine getirmemesi sebebiyle iptal edilmiştir. İptal sebebiyle ilgili diğer iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.”

Magazin Haberleri Bülteni (31 Ağustos 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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