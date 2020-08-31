MFÖ’den 'sıfır bilet' iddiasına yanıt

'Sıfır bilet' dedikodusu MFÖ'yü kızdırdı. İddiaya göre; 1500 kişilik alan için ilk etapta 900 bilet satıldı. Konser gününe kadar tüm biletlerin satılmasını bekleyen grup üyeleri, anlaştıkları ücret zamanında yatmadığı için sahneye çıkmama kararı aldı.

MFÖ, iptal edilen konser hakkında şu açıklamayı yaptı:

“Konser, organizasyon firmasının finansal ve organizasyonel şartları yerine getirmemesi sebebiyle iptal edilmiştir. İptal sebebiyle ilgili diğer iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.”