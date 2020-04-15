Mia'ya yardım çağrısı

Bergüzar Korel, Bengü, Hatice Şendil, Doğa Rutkay ve Pınar Altuğ, SMA Tip 1 hastası Mia için başlatılan yardım kampanyasına, destek istedi. Evinden video çekerek, ‘Mia Kurtulsun’ sayfasını paylaşan Korel, “Operasyon için 13 milyon TL gerekiyor. Şu an dokuz aylık, tedavi iki yaş altı bebekler için yapılabiliyor. Daha fazla insan duyana kadar uğraşacağım” dedi.

Virüs nedeniyle çağrıların yavaşladığını belirten Korel, “Bir yastık fotoğraflarına bu kadar şans verirken, Mia’yı paylaşmak bizim için zor olmayacaktır. Az zaman kaldı, hızlı olmamız gerekiyor. Milyonlar bir araya geldiğinde biz bu parayı toplarız” şeklinde konuştu. Sanatçı arkadaşlarına seslenen Bengü ise, “Gönlünüzden ne koparsa destek olabilirsiniz” diye konuştu.