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10.02.2021 - 07:00 | | SEÇKİN ŞENVARDAR

‘Milyon takipçi karşılık görmüyor’

Bestemsu Özdemir, sosyal medya ile televizyonun karşılaştırılmaması gerektiğini söyledi. Oyuncu, “Milyonlarca takipçisi olanın, televizyonda karşılık bulmadığını bir sürü projede gördük” dedi.

‘Milyon takipçi karşılık görmüyor’
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SEÇKİN ŞENVARDAR

Bestemsu Özdemir, sosyal medya takipçi sayısının televizyonda karşılığı olmadığını söyledi. Oyuncu, “Birinin bin takipçisi vardır ama iyi sanatçıdır, ergen kitleye hitap etmiyordur. Bu onun iyi bir oyuncu olmadığı anlamına gelmiyor. Instagram başka bir dünya, oyunculuğu onunla kıyaslamak üzücü... Milyonlarca takipçisi olanın televizyonda karşılık bulmadığını bir sürü projede gördük” dedi.

Nişantaşı’nda açtığı restorandan zarar ettiğini ve ortaklıktan ayrıldığını söyleyen Özdemir, “Yemek sektörü zor. Şimdi bildiğim iş oyunculuk ve tekstille ilgili birtakım şeyler yapacağım. Tekstil okudum, tasarımları bekliyorum, numunelerim çıkıyor, elbise, etek ve bluz gibi haute couture (özel dikim) şeyler yapacağım. Mağaza açmayacağım, online satış olacak” diye konuştu.

Magazin Haberleri Bülteni (9 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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