Milyonlar onları izledi

Kanal D’nin, genel sanat ve yapım yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın üstlendiği ‘Çok Güzel Hareketler 2’ programı, bir rekora imza attı. Geçtiğimiz pazar akşamı yayınlanan üçüncü sezonun ilk bölümünün tamamı, 24 saat içinde 1 milyondan fazla izlenmeyle ‘YouTube Trend Listesi’nde birinciliğe otururken, ‘Sanal Çocuk ve Sokak Çocuğu’ skeci ikinciliğe, ‘Haram Elma’ skeci ise aynı sürede beşinciliğe yerleşti. ‘Çok Güzel Hareketler 2’, yeni bölümüyle, 20 Eylül Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de izleyiciyle buluşacak.