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12.04.2020 - 07:00 |

Minik dostlara yardım çağrısı

Burçin Terzioğlu, virüs nedeniyle aç kalan sokak hayvanları için yardım istedi.

Minik dostlara yardım çağrısı

Oyuncu, Ankara’da faaliyet gösteren Doğal Yaşamı Koruma Topluluğu’nun çağrısını Instagram’dan paylaşarak, “İş yerleri kapalı olduğu için minik dostlarımız zor durumdaymış. Mama yardımı yapabilirsiniz” sözleriyle, takipçilerinden destek istedi.

İşte Survivor birleşme partisinden görüntüler...Survivor yarışmasındaki birleşme partisi izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, birleşme partisinden görüntüleri sosyal medya hesabı Instagram'ın hikaye bölümünde paylaştı. Ilıcalı'nın paylaştı görüntülerde yarışmacıların halay çektiği anlar görüldü.
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Cadde Yazarları

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