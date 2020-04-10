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10.04.2020 - 07:00 | | UMUT ÜNVER

Minik dostları unutmadı

Nebahat Çehre, karantina nedeniyle kimsenin sokağa çıkmadığı bu dönemde, yardımcısına 100 paket mama aldırıp, sokak hayvanlarına dağıttırdı

Minik dostları unutmadı

Nebahat Çehre (76), dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle, sokak hayvanlarını unutmadı. 65 yaş ve üzeri sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinde spor yapıp, kitap okuyarak zaman geçiren sanatçının, yardımcısına 100 paket mama aldırıp, semtinde yaşayan sevimli dostlara dağıttırdığı öğrenildi.
Ara ara yardımcısının evinin bulunduğu sokaktaki hayvanlara da mama yollayan Çehre’nin, bu hareketi mahalle sakinlerinden takdir topladı. Dışarı çıkamadığı için yardımcısı aracılığıyla alışverişini yapan sanatçı, evine sipariş verdiği tüm malzemeleri ise yıkadıktan sonra kullanıyor.

Bruce Willis kızının saçlarını traş ettiHollywood yıldızı Bruce Willis, karantina günlerinde sık sık evden paylaşımda bulunuyor. Willis, bu kez kızı Tallulah Willis'in saçlarını keserken bir video paylaştı.
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Cadde Yazarları

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