Minik kalplere destek çağrısı

Kansersiz Yaşam Derneği Başkanı Dida Kaymaz, içinde bulunduğumuz sancılı süreçte, amansız hastalıkla mücadele eden çocuklara destek olmak için ‘beraberiyileselim’ adlı yeni kampanya başlattı. Sağlıklı insanlara göre risk altında bulunan miniklerin ailelerine destek paketi hazırlayan iş insanı, ekip arkadaşlarıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ülkemizdeki yardımseverlere teşekkür eden Kaymaz, “Olağanüstü durum yüzünden, hepimiz yeni bir düzene alışıyoruz. Sağlığımız ve geleceğimiz için endişelenip, evlerimizdeyiz. Ancak farkındayız ki, bir tarafta da başkalarının zor şartlarda olduğu hayatları var. İşte tam bunun için, valilik izniyle kanserli çocukların ailelerine nakit yardımı yaparak, çorbada tuzumuz bulunsun istiyoruz” diyerek, duygularını ifade etti.