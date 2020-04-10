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10.04.2020 - 07:00 |

Miniklere masal

Gülden, Koruncuk Vakfı için gönüllü bir ekip tarafından hayata geçirilen ‘Yıldızlardan Masallar’ projesinin sosyal medya hesabından, çocuklar için ‘Çirkin Ördek Yavrusu’ masalını okudu.

Miniklere masal

Gülden, Koruncuk Vakfı için gönüllü bir ekip tarafından hayata geçirilen ‘Yıldızlardan Masallar’ projesinin sosyal medya hesabından, çocuklar için ‘Çirkin Ördek Yavrusu’ masalını okudu. Şarkıcı, “Minikler benim için en hassas konu... Karantina günlerinde yüzlerini gülümsetebildiysem ne mutlu... Onlar bizim geleceğimiz” dedi.

Bruce Willis kızının saçlarını traş ettiHollywood yıldızı Bruce Willis, karantina günlerinde sık sık evden paylaşımda bulunuyor. Willis, bu kez kızı Tallulah Willis'in saçlarını keserken bir video paylaştı.
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Cadde Yazarları

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