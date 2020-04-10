Miniklere masal

Gülden, Koruncuk Vakfı için gönüllü bir ekip tarafından hayata geçirilen ‘Yıldızlardan Masallar’ projesinin sosyal medya hesabından, çocuklar için ‘Çirkin Ördek Yavrusu’ masalını okudu. Şarkıcı, “Minikler benim için en hassas konu... Karantina günlerinde yüzlerini gülümsetebildiysem ne mutlu... Onlar bizim geleceğimiz” dedi.