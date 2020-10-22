Miray Daner tarzıyla takipçilerini ikiye böldü

Miray Daner, makeup artist Serhat Şen’in makyajı ile bambaşka birine dönüştü. Öyle ki, hayranları tanımakta zorlandı. Hatta fotoğrafın Miray Daner olmadığını bile iddia ettiler.

Oyuncunun Instagram’daki takipçileri de ikiye bölündü. Kimi çok beğendiğini dile getirdi, kimi de yaşından çok büyük gösterdiği, doğallığı kalmadığı için tepki gösterip eleştiri yağdırdı.