‘Miray’ı seviyorum’

★Adı Miray Daner’le aşk dedikodularına karışan Boran Kuzum, ”Miray’la dört senedir tanışıyoruz, beraber çalışıyoruz ve yakın arkadaşız. Çok seviyorum onu” şeklinde konuştu. Oyuncu, Daner’in koronavirüse yakalanmasıyla ilgili olarak ise, “Çok garip bir dönemden geçiyoruz, bütün setler bu sebepten dolayı risk altında. Umarım herkes sağlıkla işine devam eder” dedi.