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21.01.2021 - 07:00 |

Moda dünyasının zirvesindeki Türk

İngiltere’de sanat, iş ve spor dünyasının ünlülerini giydiren Cihan Beller, kısa sürede aranan isimler arasına girmeyi başardı.

Moda dünyasının zirvesindeki Türk
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İngiltere’de sanat, iş ve spor dünyasının ünlülerini giydiren Cihan Beller, kısa sürede aranan isimler arasına girmeyi başardı. Modacı, “Kişiye özel tasarımlarla düzenlediğim defilelerle birlikte İngiltere-Türkiye arasında bir köprü kurmanın mutluluğunu yaşıyorum” dedi. Beller, yakın zamanda yapacağı defileden elde edilecek geliri ise Türkiye’deki kimsesiz çocuklara bağışlayacağını belirtti.

Magazin Haberleri Bülteni (20 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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