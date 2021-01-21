Moda dünyasının zirvesindeki Türk

İngiltere’de sanat, iş ve spor dünyasının ünlülerini giydiren Cihan Beller, kısa sürede aranan isimler arasına girmeyi başardı. Modacı, “Kişiye özel tasarımlarla düzenlediğim defilelerle birlikte İngiltere-Türkiye arasında bir köprü kurmanın mutluluğunu yaşıyorum” dedi. Beller, yakın zamanda yapacağı defileden elde edilecek geliri ise Türkiye’deki kimsesiz çocuklara bağışlayacağını belirtti.