21.01.2021 - 07:00 |
Moda dünyasının zirvesindeki Türk
İngiltere’de sanat, iş ve spor dünyasının ünlülerini giydiren Cihan Beller, kısa sürede aranan isimler arasına girmeyi başardı.
İngiltere’de sanat, iş ve spor dünyasının ünlülerini giydiren Cihan Beller, kısa sürede aranan isimler arasına girmeyi başardı. Modacı, “Kişiye özel tasarımlarla düzenlediğim defilelerle birlikte İngiltere-Türkiye arasında bir köprü kurmanın mutluluğunu yaşıyorum” dedi. Beller, yakın zamanda yapacağı defileden elde edilecek geliri ise Türkiye’deki kimsesiz çocuklara bağışlayacağını belirtti.