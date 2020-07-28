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28.07.2020 - 07:00 |

Mola vakti

Tatlı ve şekerleme dünyasında yaptığı birbirinden leziz ürünleriyle isminden sıkça bahsettiren Karaköy Güllüoğlu’nun sahibi Nadir Güllü ve eşi Nuray Güllü, Kaz Dağları’ndaki evlerinde tatillerini sürdürüyor.

Mola vakti
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Tatlı ve şekerleme dünyasında yaptığı birbirinden leziz ürünleriyle isminden sıkça bahsettiren Karaköy Güllüoğlu’nun sahibi Nadir Güllü ve eşi Nuray Güllü, Kaz Dağları’ndaki evlerinde tatillerini sürdürüyor. İşlerini uzaktan takip eden Nadir Bey, yoğun temponun ardından eşiyle baş başa dinlenmenin keyfini çıkarıyor.

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