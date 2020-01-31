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HaberlerMagazin Haberleri ‘Mona Lisa’yı çaldıracak!
31.01.2020 - 07:00 |

‘Mona Lisa’yı çaldıracak!

Jodie Foster, gerçek hikayeye dayanan bir filmin yönemen koltuğunda oturmak için kolları sıvadı.

‘Mona Lisa’yı çaldıracak!

Jodie Foster, gerçek hikayeye dayanan bir filmin yönemen koltuğunda oturmak için kolları sıvadı. 57 yaşındaki Oscar’lı oyuncu, Leonardo DaVinci’nin ikonik ‘Mona Lisa’ tablosunun 1911 yılında çalınması olayını beyazperdeye taşıyacak. Seymour Reit’in ‘The Day They Stole the Mona Lisa’ (Mona Lisa’yı Çaldıkları Gün) isimli kitabının uyarlaması projede, üç İtalyan hırsızın Paris’teki Louvre Müzesi’nde başına gelenler ve resmin
28 saat içinde bulunması anlatılacak.

Magazin Haberleri Bülteni (31 Ocak 2020)İşte magazin dünyasındaki günün öne çıkan gelişmeleri.
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Cadde Yazarları

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