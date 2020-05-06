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06.05.2020 - 07:00 |

Mor ekmek zamanı!

Yurdumuzun alanında en büyük un üreticileri arasında yer alan Nora Un Yönetim Kurulu Başkanı Nafiye Hacıoğlu’nun bugünlerde mutluluğuna diyecek yok.

Mor ekmek zamanı!
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Yurdumuzun alanında en büyük un üreticileri arasında yer alan Nora Un Yönetim Kurulu Başkanı Nafiye Hacıoğlu’nun bugünlerde mutluluğuna diyecek yok. Heyecanının kaynağı ise, Ar-Ge departmanında insan sağlığına katkı sağlayan ürün zincirlerine bir yenisini daha geliştirmesinden kaynaklanıyor. Kısa zamanda geleceğin ürünleri arasındaki yerini alan ve büyük beğeni toplayan Nora mor unla yapılan mantı ve tortilla’lar, Ramazan nedeniyle yurt dışından sonra ülkemizde de satışa sunuldu.

Şarkıcı Ebru Polat'tan Nihat Hatipoğlu'na videolu soruEbru Polat, ATV'de ramazan programı yapan ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nun canlı yayınına video göndererek, İsra suresiyle ilgili bir soru yöneltti. Peki Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'na ne sordu? İşte detaylar...
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Cadde Yazarları

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