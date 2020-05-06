Mor ekmek zamanı!

Yurdumuzun alanında en büyük un üreticileri arasında yer alan Nora Un Yönetim Kurulu Başkanı Nafiye Hacıoğlu’nun bugünlerde mutluluğuna diyecek yok. Heyecanının kaynağı ise, Ar-Ge departmanında insan sağlığına katkı sağlayan ürün zincirlerine bir yenisini daha geliştirmesinden kaynaklanıyor. Kısa zamanda geleceğin ürünleri arasındaki yerini alan ve büyük beğeni toplayan Nora mor unla yapılan mantı ve tortilla’lar, Ramazan nedeniyle yurt dışından sonra ülkemizde de satışa sunuldu.